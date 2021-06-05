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أسامة نبيه يكشف حقيقة هجومه على فرجاني ساسي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ما تردد في الساعات الأخيرة عن هجومه على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وأوضح أسامة نبيه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن بعض الأشخاص طلبوا منه التقاط الصور التذكارية معه، قائلا: «لم أدخل مع أي شخص في نقاش عن فرجاني لأني لست معنيا بالحديث عن أمور الفريق».

وأضاف المدرب العام للزمالك: «فوجئت بنشر تصريحات منسوبة لي بالهجوم على فرجاني، لكنه لم يحدث.. الزمالك في انتظار عودة فرجاني لاستكمال مسيرته مع الفريق».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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