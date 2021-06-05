شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة حاسمة مع إدارة الزمالك لتحديد الراحلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسوف يعقد كارتيرون، جلسة مع إدارة الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الموسم المقبل.

ويُعد قلب الدفاع محمد عبدالسلام والمهاجم مروان حمدي والمغربي حميد أحداد، أبرز المرشحين للرحيل عن الزمالك، في الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلى أيمن حفني الذي ينتهي تعاقده في الفريق في نهاية الموسم الجاري.

كما سيحسم المدرب الفرنسي، القرار النهائي بشأن تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري، من نادي المقاولون العرب من عدمه.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة أسوان، المقرر إقامتها 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري.