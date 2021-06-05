شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون يُقرب مجلي من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توقيع محمد مجلي، لاعب خط وسط نادي المقاولون العرب، من أجل تسويق اللاعب في الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن حازم فتوح، أبرم عقد وكالة مع محمد مجلي، من أجل تسويقه في الفترة المقبلة، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

ويُعد محمد مجلي، أحد أبرز أقوى المرشحين، للانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن محمد مجلي، يقدم أداءً مميزًا مع المقاولون العرب، هذا الموسم، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية على رأسها نادي الزمالك.