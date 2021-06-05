شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يستهل تدريباته في العين السخنة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكره المغلق بالعين السخنة استعدادا لمباراتي جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

بدأ التجمع في الثانية عشر ظهر اليوم باستاد القاهرة وخضع جميع أعضاء الفريق لاعبين وجهاز فني لمسحة طبية للكشف عن كورونا وثبت سلامة جميع اللاعبين واستقلوا الاتوبيس للتوجه إلى العين السخنة.

وأدى الفريق أولى تدريباته على ملعب وادي دجلة السخنة في السابعة مساء وشهد ندية وحماس من جميع اللاعبين.

وغاب عن المران والمعسكر الثنائي طاهر محمد طاهر وعمر مرموش للإصابة وتم الاتفاق على أن يؤدي طاهر تدريباته العلاجيه بالأهلي وعمر مرموش بالقاهرة على أن ينضما للمعسكر عقب لقاء جنوب أفريقيا المحدد له الثامن’ مساء الخميس باستاد السويس.

من جانبه أكد الكابتن شوقي غريب على أهمية المعسكر ومباراتي جنوب أفريقيا قبل إعلان القائمة النهائية والمحدد لها ٣٠ يونيو،وأثنى على التزام اللاعبين داخل المعسكر.

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