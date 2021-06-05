منتخبنا الوطني يخسر امام نظيره السعودي بثلاثة اهداف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم امام نظيره السعودي بثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .



وتمكن المنتخب السعودي من تسجيل اهدافه الثلاثة في الشوط الاول من المباراة عن طريق سالم الدوسري وفهد المولد .