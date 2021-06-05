شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الإمارات يتصدرون البطولة الوطنية للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت السبت بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو - دبي - بمنافسات يومها الثاني على أرض صالة راشد بن حمدان في نادي النصر مع تتويج أبطال فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للسيدات والرجال.

ونظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو البطولة، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي، حيث استقطبت المنافسات على مدى يوميها منافساتٍ قوية من ألمع نجوم اللعبة محلياً ودولياً.

وشهدت نزالات اليوم الثاني حضور عددٍ من مسؤولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي وممثلين عن الأندية والشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، يتقدمهم عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وراشد حمد رئيس تنفيذي الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، وأحمد الجناحي المدير التنفيذي للألعاب الرياضية في نادي النصر، ومنصور رحمة الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية ومشرف اللعبة، وعمر محمد كرمستجي مدير خدمات الترفيه والضيافة لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومحمد أهلي مدير العمليات في شركة آفاق الإسلامية للتمويل.

ومع ختام منافسات اليوم الثاني تمكّن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من تحقيق المركز الأول برصيد 60900 نقطة، لتحل أكاديمية بالمز الرياضية «777» ثانياً برصيد 49900 نقطة، ولتكون المرتبة الثالثة من نصيب كوماندو جروب برصيد 29100 نقطة.

وفي تصنيفات الدول، تمكّن أبطال الإمارات من حصد حصة الأسد برصيد 98400 نقطة و95 ميدالية ملونة، ليحل نجوم البرازيل في مرتبة الوصيف برصيد 61100 نقطة و65 ميدالية ملونة، وتكون المرتبة الثالثة لصالح لاعبي روسيا برصيد 20800 نقطة و21 ميدالية ملونة.

وقال عبدالمنعم الهاشمي «شهدنا على مدى يومي البطولة نزالاتٍ حماسية بين أبطال وبطلات الجوجيتسو من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم من مختلف القارات، والذين دخلوا بساط النزال وقدموا مستويات أداءٍ لا تقل عن تلك التي اعتدنا عليها منهم في البطولات العالمية. وهذا الأداء المتميّز ليس بالجديد على أبطال الإمارات، سواءً من لاعبينا الإماراتيين أو اللاعبين العالميين الذين باتت الإمارات وطنهم الثاني لما لمسوا فيها من دعمٍ كبير لرياضة الجوجيتسو».

وأضاف «ترتكز رسالتنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو على نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال والبطلات القادرين على حصد الألقاب في مختلف المنصات، لترسيخ حضورها في مجتمعنا وتعزيز الهوية الوطنية. وفي إطار سعينا هذا، تواصل مختلف الأندية تقديم الدعم للعبة ولاعبيها، حيث يؤكد حسن الاستضافة الذي لمسناه على مدى يومي البطولة في نادي النصر بدبي على الحرص الكبير الذي تبديه إدارة النادي لدعم وتعزيز حضور اللعبة».

وتوجه الهاشمي بالشكر للشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، مؤكداً أن العلاقة المثمرة بين الاتحاد وشركائه تتجاوز المفهوم التقليدي للدعم المادي.

من جهته، أكد أحمد الجناحي، المدير التنفيذي للألعاب الرياضية في نادي النصر حرص مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية على توفير الدعم للاعبين في مختلف الرياضات التي يوفرها النادي.

وتميّزت منافسات اليوم الختامي للبطولة بنزالاتٍ حماسية بين محترفي الحزام البنفسجي من السيدات والرجال من مختلف فئات الوزن، إلا أن منافسات السيدات خطفت الأضواء لما قدّمته لاعبات الإمارات من أداءٍ متميٍز ضَمِن لهنّ الوصول إلى النزالات الختامية.

وبعد تتويجها بذهبية الحزام البنفسجي بفئة وزن 49 كيلوجراماً قالت شريفة النعماني من أكاديمية بالمز الرياضية فريق 777: «لا تقتصر أهمية المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو - دبي - على الفوز وحصد الذهبيات، إذ تُمثّل البطولة فرصةً مثالية لتحسين تصنيفاتنا الدولي».

وفي منافسات الحزام البني، أعادت النزالات للاعبين زخم البطولات العالمية، إذ دخل جميع اللاعبين بعزمٍ كبير للبرهنة عن قدراتهم العالية، وحصد النقاط لتحسين تصنيفاتهم الفردية، وجلب الذهب لأنديتهم.

وقال إمزارا راشد الفائز بفئة الأساتذة 2 بالحزام البني بوزن 94 كيلوجراماً بعد نزالٍ صعب أمام خصمه الأرجنتيني ألان روي «سعيد جداً لفوزي، خاصةً وأننا حظينا بفرصة الوقوف على بساطٍ جديد في نادي النصر بدبي، ما يعزز من تحضيرنا النفسي للمشاركة في البطولات الدولية».

أما منافسات الحزام الأسود، فكانت الجوهرة التي توّجت نزالات البطولة، إذ استقطبت هذه الفئة ألمع المواهب، وشهدت مستويات أداءٍ متقدّمة تواكب المنافسات المتميّزة التي شهدتها منافسات دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.