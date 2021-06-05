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«أداير» لجودلفين بطل «الديربي الإنجليزي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى الجواد «أداير» لجودلفين الإمارات إنجازاً جديداً في عالم سباقات الخيول العالمية؛ بفوزه السبت بالمركز الأول في «الديربي الإنجليزي» على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا.

وقاد «أداير» للفوز المدرب شارلي آبلبي، والفارس آدم كيربي، ليحقق فريق جودلفين وآبلبي فوزهما الثاني في السباق العريق في ظرف 4 سنوات، بعدما كان «مسار» فاز بلقب عام 2018.

وبلغت مسافة السباق 2400 متر، وهو من «الفئة الأولى» للخيول عمر 3 سنوات، وبرزت قوة «أداير» بفوزه رغم انطلاقه من البوابة الرقم«1» الصعبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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