شكرا لقرائتكم خبر عن «أداير» لجودلفين بطل «الديربي الإنجليزي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى الجواد «أداير» لجودلفين الإمارات إنجازاً جديداً في عالم سباقات الخيول العالمية؛ بفوزه السبت بالمركز الأول في «الديربي الإنجليزي» على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا.

وقاد «أداير» للفوز المدرب شارلي آبلبي، والفارس آدم كيربي، ليحقق فريق جودلفين وآبلبي فوزهما الثاني في السباق العريق في ظرف 4 سنوات، بعدما كان «مسار» فاز بلقب عام 2018.

وبلغت مسافة السباق 2400 متر، وهو من «الفئة الأولى» للخيول عمر 3 سنوات، وبرزت قوة «أداير» بفوزه رغم انطلاقه من البوابة الرقم«1» الصعبة.