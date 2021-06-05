شكرا لقرائتكم خبر عن «دولي الكاراتيه» يطلع على استعدادات بطولة العالم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الاماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يوم الثلاثاء الماضي بدبي ستيبان بريز رئيس لجنة المسابقات الدولية ممثل الاتحاد الدولي للكاراتيه في إطار الاجتماعات التنسيقية والمتابعة الدورية للتحضيرات لبطولة العالم للكاراتيه، التي ستقام في دبي خلال الفترة من 16 وحتى 21 شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والتي تتزامن مع تنظيم إكسبو.

عقد الاجتماع التنسيقي بحضور راشد عبد المجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه مدير بطولة العالم للكاراتيه والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد المنسق العام للبطولة والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد

تمت خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات والإجراءات والاستعدادات الخاصة بإقامة مونديال الكاراتيه للرجال والسيدات في نوفمبر 2021 والعديد من النقاط المهمة في إطار التنسيق المستمر بين الاتحادين الدولي والإماراتي لإنجاح البطولة، حيث من المتوقع حضور أعداد كبيرة من ابطال وبطلات العالم للمشاركة في هذه البطولة إضافة إلى وفود الدول المشاركة.

وقام اللواء ناصر الرزوقي بصحبة ستيبان بريز ممثل الاتحاد الدولي ويرافقهما الأمين العام والأمين العام المساعد بزيارة مجمع حمدان بن محمد الرياضي، الذي سوف تقام عليه فعاليات البطولة وأيضاً المقر الرئيسي لإقامة رؤساء الاتحادات واللجان العاملة وفنادق إقامة اللاعبين والقاعات المخصصة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي ستعقد على هامش بطولة العالم وايضاً القاعات المخصصة لإقامة الدورات الدولية للحكام والمدربين واجتماعات اللجان الدولية.

وفي نهاية الاجتماع أعرب اللواء الرزوقي عن سعادته بتنظيم هذا الحدث العظيم بدولة الامارات وقدم شكره للاتحاد الدولي للكاراتيه لإسناده تنظيم بطولة العالم للكاراتيه في دبي وثقة الاتحاد الدولي الكبيرة في قدرات الإمارات التنظيمية.