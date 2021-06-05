إيلينا سفيتولينا تودع بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب

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باريس : خرجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد خسارتها السبت أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 6 3 و6 2.

وبتأهلها إلى الدور الرابع للسنة الثانية على التوالي، تواجه كرايتشيكوفا الأميركية سلون ستيفنز.

ويتواصل اقصاء المصنفات هذه السنة، وحتى الآن صمدت ثلاث منهن في مسابقة الفردي. وتلعب في وقت لاحق الأميركية صوفيا كينن الرابعة بالإضافة إلى حاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك.

الأرجنتيني دييغو شفارتسمان يتأهل الى النصف النهائي لدى الرجال

ولدى الرجال، بلغ الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، المصنف عاشرا عالميا، الدور ثمن النهائي دون خسارة أية مجموعة، بعد فوزه السبت على الألماني فيليب كولشرايبر 6 4 و6 2 و6 1.

وحسم شفارتسمان المباراة أمام المصنف 132 عالميا الذي عانى لناحية اللياقة البدنية، في ساعتين ودقيقتين.

ويلتقي شفارتسمان الذي بلغ نصف نهائي النسخة الأخيرة، الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس (مصنف 97 و18 عاما) أو المخضرم الألماني يان لينارد شتروف (مصنف 42 و31 عاما) من أجل مقعد في ربع النهائي.

وقال الأرجنتيني "سعيد لعودتي وتقديم أفضل مستوياتي. حققت أفضل مشاركة هنا العام الماضي، ولم تكن الجماهير حاضرة تقريبا".

وتابع "كنت مستعدا لخوض مباراة طويلة. لذا كنت سعيدا باحراز المجموعة الأولى، وبعد ذلك لعبت أفضل".

وأردف "أن تلعب الساعة الحادية عشرة وتفوز بسرعة هو أمر جيد، لأني ساحصل على فرصة التنزه قليلا في باريس".

وكان شفارتسمان قد حرج من الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة، وأحرز لقب دورة بوينوس أيرس 250 في مارس.