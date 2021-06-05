نادي بورتلاند يقيل مدربه ستوتس في الدوري الأميركي للمحترفين

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لوس انجليس: أقال نادي بورتلاند ترايل بلايزرز مدربه تيري ستوتس، بعد اقصائه من الدور الأول للبلاي أوف في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمام دنفر ناغتس.

قال رئيس النادي نيل أولشي الجمعة "هذا قرار صعب على الصعيدين الشخصي والاحترافي، لكن هذا يصب في مصلحة الشركة".

وتابع "سيبقى تيري يحتل مكانة خاصة في عائلة ترايل بلايزرز وعائلة بورتلاند".

وكان ستوتس (63 عاما) صاحب ثاني أفضل سجل في تاريخ مدربي بورتلاند، وقاده إلى ثماني مشاركات متتالية في الادوار الاقصائية (بلاي اوف)، لكنه لم ينجح بتخطي الدور الاول سوى مرة واحدة في آخر خمسة مواسم.

وخسر ستوتس الخميس أمام ناغتس بعد ست مواجهات (2 4) ضمن المنطقة الغربية، بعدما حقق 42 فوزا و30 خسارة في الدور المنتظم.