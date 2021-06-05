البرازيل تفوز على الاكوادور في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022

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بورتو اليغري: تابعت البرازيل انطلاقتها الناجحة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها الخامس تواليا الجمعة على حساب ضيفتها الاكوادور 2 صفر.

ومنح ريشارليسون البرازيل التقدم في الدقيقة 64 واضاف النجم نيمار الهدف الثاني من نقطة الجزاء في الوقت البدل عن ضائع، بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

ومنح الحكم أليكسيس هيريرا ركلة حرة ضد المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعد احتكاكه بأنخلو بريسيادو داخل المنطقة، قبل خمس دقائق من انتهاء الوقت الأصلي. لكن بعد استشارة طويلة، دامت أربع دقائق لتقنية في ايه آر، عدل عن رأيه ومنح بطلة العالم خمس مرات ركلة جزاء.

وسدّد مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كرة ضعيفة صدها بسهولة الحارس ألكسندر دومينغيس. وبعد انطلاق هجمة اكوادورية، عاد الحكم ليطلب إعادة تنفيذ الركلة بسبب انتهاك من الحارس.

وفي المحاولة الثانية، نجح نيمار بالتسجيل ومضاعفة الارقام.