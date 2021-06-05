شكرا لقرائتكم خبر عن علي زهران: توقعت الفوز بذهبية كأس العالم للجمباز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البطل المصري علي زهران، المتوج بذهبية كأس العالم للجمباز الفني، المقامة على صالة استاد القاهرة الدولي، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، والذي جاء بعد تعب وعناء واجتهاد على مدار الشهور الماضية، والتجهيز لتحقيق الهدف المنشود.

وقال زهران، في تصريحات خاصة: "تعبت كثيرا في تلك البطولة، والمنافسة كانت صعبة جدا، ولم تكن منافسة سهلة على الإطلاق، واستمرت حتى الدقائق الأخيرة".

وأضاف البطل المصري: "كنت أخطط للفوز بإحدى الميداليات في تلك البطولة، واجتهدت كثيرا للفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، والحمد لله وفقني سبحانه وتعالى وكافأني على تعبي بالميدالية الذهبية".

وتابع بطل الجمباز: "هذا أول بطولة كأس عالم تقام في مصر، وسعادتي لا توصف بهذه الميدالية رغم أنها الثالثة في تاريخي، ولكن التتويج في بلادي له مذاق خاص، خاصة أن البطولة كانت قوية وتضم أبطال عالم من كل الدول".

وتوجه زهران بالشكر إلى الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، على المجهود الكبير الذي بذله لدعم اللعبة، وتحقيق إنجاز في كأس العالم، بالإضافة إلى تعبه الكبير في التنظيم الذي ظهر على أعلى مستوى، وأثبت قدرته على تنظيم بطولات عالمية في أي وقت".

البطولة شهدت مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 16 دولة، هي: أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا ومصر، وشهدت منافسات قوية وشرسة، أدت في النهاية إلى تتويج نانسي طمان وعلي زهران بالميدالية الذهبية.