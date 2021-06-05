شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بازوكا: الإسماعيلي لن يهبط حتى لو خصموا كل النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الرزاق بازوكا، أنه لا توجد أي احتمالات لهبوط النادي الإسماعيلي إلى دوري القسم الثاني حتى لو تم خصم جميع النقاط التي حصدها الفريق، وذلك بعد خصم 3 نقاط من رصيد الدراويش على أثر أزمة اللاعب إبراهيم حسن مع نادي النجوم.

وقال بازوكا، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "التالتة يمين" على قناة الزمالك: الإسماعيلي مش هيهبط حتى لو خصموا كل النقاط، ووجود إيهاب جلال فرصة لتحسين وضع الفريق.

وأضاف متحدثا عن سر تسمية الإسماعيلي بالدراويش: الإسماعيلي كان مشهور بأن جميع لاعبيه يلعبون في الشوارع بكرة التنس الصفراء، فتمت تسميتهم بفريق الدراويش، وهذا أثرى المهارات بالفريق، وأيضا كان لدينا 5 أو 6 لاعبين تنتهي أسماؤهم باسم "درويش"، مثل ميمي درويش ومحمد درويش ومصطفى درويش وغيرهم.

ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، دخول فريقه معسكرا مغلقا خلال فترة توقف الدورى خوفا من الملل والإجهاد، خاصة أن الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاث مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنيا وفنيا لمواجهة غزل المحلة، حيث يلاقى فى الأولى فريق كسكادا فى 7 يونيو الجارى، ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو، ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو، استعدادا للفلاحين، وتقام جميعا على استاد الإسماعيلية.

ويغيب محمد حسن، لاعب وسط الإسماعيلي، عن مواجهة غزل المحلة، بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين، فى محاولة لاستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر، بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة، ليضرب موعدا مع مصر المقاصة.