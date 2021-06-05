شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن وائل يهزم بطل تونس ويتأهل للدور قبل النهائى ببطولة أفريقيا للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عبد الرحمن وائل، لاعب منتخب التايكوندو، فوزًا كاسحًا على بطل تونس في دور الثمانية 4/1، ويتأهل للدور قبل النهائى في وزن تحت 68 كجم ببطولة أفريقيا للتايكوندو المقامة حاليا بالسنغال.

وانطلقت البطولة الأفريقية صباح اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، ويشارك فيها منتخب مصر 15 لاعبا ولاعبة.

وتضم البعثة من اللاعبين كلا من: عمر شراقى وزن تحت 54 ومصطفى فرج تحت 58 وأحمد وائل تحت 63 وعبد الرحمن وائل تحت 68 وعبد الرحمن خلف تحت 74 وسيف عيسى تحت 80 وأحمد الراوى وزن تحت 87، وفى السيدات تم اختيار كل من: شهد سامى وزن تحت 46 ونور حسين تحت 49 ومنه مدحت تحت 53 وأشرقت نبيل تحت 57 وروان رفاعى تحت 62 وهداية ملاك تحت 67 وميسون إيهاب تحت 73 وتقى شعبان فوق وزن 73، ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو.

ويضم الجهاز الفنى المكسيكي أوسكار مديرا فنيا ومحمد مجدي وأسامة السيد مدربين والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية واتحاد التايكوندو.