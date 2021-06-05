شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم كفر الدوار 2 – 1 وديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، على كفر الدوار بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم على ملعب النادي بسموحة استعدادا لاستئناف الدورى.

وسجل هدفي الاتحاد كل من صبري رحيل وأحمد راشد، وقادت المباراة تحكيميا أحدى المحكمات من منطقة الإسكندرية.

وطالب الجهاز الفني لزعيم الثغر، بقيادة العميد، بتجهيز اللاعبين من خلال المباريات الودية في فترة التوقف، حتى لا يفقد اللاعبون حساسية المباريات خاصة أن التوقف يصل لثلاثة أسابيع.

ويحصل الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، ولاعبي الفريق، بعد أيام قليلة، على الجرعة الأولى من لقاح كورنا، في أحد المركز المخصصة للقاحات من وزارة الصحة بالإسكندرية، وبدأ النادي السكندري اتخاذ جميع الإجراءات لحصول جميع اللاعبين على المصل، للوقاية من انتشار الفيروس.

طالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق، بتهيئة الأجواء للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في فترة التوقف التي تصل لثلاثة أسابيع، للعمل على تصحيح الأخطاء الفنية لتحقيق انطلاقة مميزة بعد استئناف الدورى بمواجهة المقاصة يوم 16 يونيو الجاري.

وأكد مصيلحي للاعبي فريقه، ضرورة بث روح من التنافس داخل الفريق للحصول على مكانة في تشكيل الاتحاد، وهو ما يرتقي بالمستوى الفني والبدني للاعبين، خاصة في ظل فترة توقف طويلة نوعا ما، يمكن فيها للجهاز الفني إعادة الحسابات حول بعض المراكز.

وحث رئيس نادي الاتحاد السكندري الفريق على وضع الدعم الجماهيري أمام أعينهم قبل الدعم الإداري للنادي، موضحا أن جماهير زعيم الثغر مساندة منذ بداية الموسم، وترغب في مكانة بين الكبار في المربع الذهبي؛ لضمان فرصة للمشاركة بالبطولات الأفريقية هذا الموسم.

وجاءت توجيهات مصيلحي بعدما بات الفريق قريبا للغاية من المربع الذهبي هذا الموسم، وهو الأمل الذي يتبقى للفريق بعد الخروج المخيب من بطولة كأس مصر، على يد وادي دجلة من دور الستة عشر للمسابقة.



الاتحاد السكندرى يهزم كفر الدوار



الاتحاد السكندرى يهزم كفر الدوار



الاتحاد السكندرى يهزم كفر الدوار



الاتحاد السكندرى يهزم كفر الدوار