شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يطلب حكاما أجانب لمبارياته المتبقية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لمباريات فريقه بدورى القسم الثانى بمجموعة القاهرة والقناة، مع استعداده لتحمل تكاليف استقدامهم في حال موافقة اتحاد الكرة.

وقال رئيس النجوم، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى محمود البدرى، إنه سيخاطب أحمد مجاهد ولجنة الحكام الرئيسية للاستعانة بحكام أجانب، بعدما تعرض فريقه لظلم كبير خلال مباراة طنطا الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، بعدم قيام الحكم محمد أبو خاطر بحماية اللاعبين من اعتداءات لاعبى طنطا، وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة تماما لفريقه كانت كفيلة بالفوز وحصد 3 نقاط مهمة في مشوار النجوم للبقاء بالدورى.

وأكد الطويلة أنه يدعم الحكام المصريين دائما بغض النظر عن النتائج، لكن عندما يكون هناك ظلم وشعور بعدم العدالة فإنه يطالب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، ووجيه أحمد، اللذين يرتبط معهما بعلاقة احترام بضرورة رفع الظلم، مبديا رغبته في الاستعانة بحكام أجانب أو دوليين على قدر المسئولية في المواجهات الحاسمة بالقسم الثانى.

وأعلن محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، عدم بيع كريم فؤاد لاعب فريقه المعار لصفوف إنبي وتأجيل مصيره حتى الانتهاء من أولمبياد طوكيو التي يشارك فيها اللاعب مع المنتخب الأولمبي.

وقال رئيس النجوم، إن كريم فؤاد لاعب موهوب استطاع خطف الأنظار، وتألق خلال مشاركاته هذا الموسم في صفوف إنبي، وتواجده في الأولمبياد سيجعله محط أنظار الأندية الأوروبية التي ستراقب الدورة الأولمبية والأفضل بيعه خارجيا للحصول علي عروض مالية أكبر، خاصة أن هناك عروضا أوروبية وصلت اللاعب، أبرزها بنفيكا البرتغالى، الذى طلبه للمعايشة فترة هناك قبل ظروف كورونا التى عطلت المفاوضات.