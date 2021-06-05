شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يؤجل البت فى العرض السعودى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، عرضًا من أحد الأندية السعودية للانتقال إلى صفوفه بداية الموسم المقبل، وهو ما رحب به الحارس الدولي، ولكنه فضل البت فى العرض عقب نهاية الموسم الحالى.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" عن أن حارس الزمالك طلب تأجيل مناقشة العرض لحين معرفة مصير مشاركته مع الفريق خلال الفترة المقبلة، كما طلب أبو جبل أن يكون التفاوض رسميًا من خلال النادى عقب نهاية الموسم الحالي.

من ناحية أخرى يعود البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا قادما من الخارج بعد حصوله على فترة راحة للسفر لزيارة أسرته، ومن المقرر أن يتواجد أوليفيرا في تدريبات الزمالك غدا لقيادة تدريبات حراس المرمى بشكل طبيعي.

وقاد أيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق 2003 تدريبات حراس الفريق اليوم بسبب عدم وصول أوليفيرا.