شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يدخل حسابات بيراميدز لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لصفوف طلائع الجيش، حسابات فريق بيراميدز من أجل التعاقد معه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، خاصة أن الفريق السماوى يعانى من أزمة شديدة فى خط الهجوم فى ظل غياب رأس الحربة الصريح.

وتسعى إدارة بيراميز فى الوقت الحالى لرصد عدة مهاجمين سواء من داخل مصر أو من خارجها، لدراسة مستواهم بشكل جيد وتحديد العناصر التى سيتم التعاقد معها بشكل رسمى فى الفترة المقبلة.

ويعد عمرو جمال من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم بيراميدز فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل الأداء والمستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع طلائع الجيش، ونجاحه فى تسجيل 10 أهداف حتى الأن.

وناقشت لجنة التخطيط مستقبل عمرو جمال وإمكانية عودته للفريق مرة أخرى وتم سماع وجهة نظر الجهاز الفني وتحديداً بيتسو موسيماني وأتفقت جميع الأراء على عدم الحاجة لجهود عمرو جمال.

ولم يتوقف مسئولو الأهلي عند إمكانية رحيل عمرو جمال إلى بيراميدز مثلما يتردد حيث أكد مصدر في القلعة الحمراء أن النادي لا يُعنيه المكان الذي سيذهب له عمرو جمال طالما أن النادي استغنى عنه لعدم الحاجة لجهوده ، وأكد المصدر أن الأهلي لم يعد بحاجة إلى عمرو جمال لذا من حق اللاعب أن يرحل للنادي الذي يختاره حال استغناء الأهلي عنه رسمياً بنهاية الموسم الجاري.