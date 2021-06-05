شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ خطة استعارة صلاح محسن من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا، الضوء الأخضر لإدارة النادي، في بدء التفاوض مع النادي الأهلي لاستعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر، بداية من الموسم المقبل.

وأفادت مصادر بأن سيراميكا دخل في مفاوضات مبكرة مع الأهلي لضم صلاح محسن على سبيل الإعارة في الموسم، خوفا من صراع عدد من الأندية على ضم اللاعب، الذي يجلس احتياطيا مع الأهلي تحت قيادة موسيماني طوال الموسم.

ورغم قناعة موسيماني بقدرات صلاح محسن الذي كان له دور كبير في حسم مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي، إلا أن اللاعب يبحث عن فرصة أكبر من المشاركة للتعبير عن موهبته.

ويدخل سيراميكا في مفاوضات مع الأهلي لضم صلاح محسن بسبب صعوبة التمسك بأحمد ياسر ريان لموسم آخر، وهو الذي يقدم مردودا هجوميا مميزا جعله يتصدر قائمة هدافي الدوري قبل 8 جولات عن النهاية مناصفة مع بن شرقي لاعب الزمالك.

أثبت صلاح محسن نجم الأهلى أحقيته فى الحصول على فرصة كبيرة للإعلان عن نفسه وأحقيته فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر، بعدما أصبح البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى من دكة الأهلى على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، وهو ما أثبته بعدما سجل ثلاثة أهداف مؤثرة للغاية فى رحلة المارد الأحمر.

ففى مباراة الزمالك بالجولة 21 بالدورى الممتاز، سجل صلاح محسن هدف الأهلى الوحيد فى الدقيقة 73 فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى، بعد مشاركته بديلا، ثم شارك كبديل أيضاً أمام ماميلودى صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أبطال أفريقيا، لينجح المهاجم البديل فى استغلال هفوة للحارس دينيس أونيانجو ويسجل الهدف الثانى لصالح أصحاب الأرض فى الدقيقة 89 من زمن المباراة، ما مهد لعبور الفريق إلى نصف النهائى فيما بعد.

واصل البديل الذهبى صلاح محسن هوايته بالتسجيل، عندما قتل أحلام نهضة بركان فى العودة للمباراة، ليسجل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 82، ويمنح الأهلى كأس السوبر الأفريقى فى المباراة التى أقيمت بقطر.