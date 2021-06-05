شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس خوض مباريات ودية في فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن المدير الفني سيحسم قراره في الأمر، ويناقش كل الاحتمالات مع الجهاز المعاون.

في نفس السياق أصدر أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للنادي نفى خلاله هجومه علي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وجاء نص البيان كالتالي:

نفى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ما تردد في الساعات الأخيرة عن هجومه على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وأوضح أسامة نبيه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن بعض الأشخاص طلبوا منه التقاط الصور التذكارية معه، قائلا: "لم أدخل مع أي شخص في نقاش عن فرجاني لأني لست معنيا بالحديث عن أمور الفريق".

وأضاف المدرب العام للزمالك : "فوجئت بنشر تصريحات منسوبة لي بالهجوم على فرجاني، لكنه لم يحدث .. الزمالك في انتظار عودة فرجاني لاستكمال مسيرته مع الفريق".

من ناحية أخرى حصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم؛ بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وتعرض حازم إمام للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحدد الجهاز الطبي للزمالك برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه خلال الفترة المقبلة.