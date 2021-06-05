شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات بالأهلي لتجهيز محمد هاني لمباراة العودة ضد الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الجهاز الطبي بالنادي الأهلي محاولات مكثفة للحاق بمباراة فريقه ضد الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب "الأهلي والسلام" بالقاهرة.

وتأكد غياب محمد هاني عن مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري، في ظل عدم انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب قبل 3 أسابيع.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن هناك محاولات للحاق محمد هاني بمباراة العودة ضد الترجي التونسي، وإن كانت فرصه ضئيلة في اللحاق بالمباراة، في ظل حاجته بعض الوقت حتى يتعافى من الشد في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي بقطر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأولمبي برادس في العاصمة التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.