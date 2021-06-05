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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم السبت 5 / 6 / 2021، حيث شهدت القلعة الحمراء العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها معرفة موقف اللاعبين المصابين وترتيبات السفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يجري الجهاز الطبي بالنادي الأهلي محاولات مكثفة للحاق بمباراة فريقه ضد الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب "الأهلي والسلام" بالقاهرة. وتأكد غياب محمد هاني عن مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري، في ظل عدم انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب قبل 3 أسابيع. اطمأن الجهاز الطبي بالأهلي على حالة وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأحمر، بعد تعرضه لشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه الودية ضد مصر للتأمين، واستلزمت خروجه وعدم استكمال اللقاء. وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن إصابة وليد سليمان بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة فى التدريبات الجماعية بدءا من الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون من قبل الجهاز الفني، قبل استئناف التدريبات تحضيرا لمباراة الترجي التونسي.

تحسنت حالة محمد مجدى أفشة، نجم النادى الأهلى، خلال الساعات الأخيرة بعد إصابته فى الكاحل واقترابه من العودة للتدريبات الجماعية مع الأهلى، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى فى نصف نهائى أبطال أفريقيا . من جهته قال عبد الرحمن إسماعيل، وكيل أعماله، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حالة أفشة فى تحسن مستمر، اللاعب لن يخضع للأشعة مرة أخرى، الطبيب المعالج يتابع تنفيذه للبرنامج التأهيلى وتحدد درجة استجابته للعلاج وغياب الألم، وفرص مشاركته فى مباراة الترجى التونسى المقبلة، متابعاً اللاعب ملتزم بأداء البرنامج التأهيلى فى الأهلى يومياً".

أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود متولى، مدافع الاهلي، إصابته بشد فى العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن الملاعب من أسبوع لعشرة أيام، حيث تعرض محمود متولي للإصابة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من المباراة الودية التى خاضها الأهلى أمام مصر للتأمين الخميس الماضى والتى انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق. وشارك محمود متولي في تشكيل الأهلي أمام مصر للتأمين قبل أن يغادر فى الدقيقة 40 من الشوط الأول بعد شكواه من شد فى العضلة الخلفية، وهى أول مشاركة للاعب عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب شهورا طويلة.

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية خلال الفترة المقبلة لضم مروان محسن، مهاجم الفريق، من أجل البت فيها وحسمها خلال ميركاتو الصيف الجارى. وشهدت الأيام الماضية أنباء عن تلقي مروان محسن عروضا من أندية محلية، أبرزها الجونة والإسماعيلي، غير أن الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية لضم اللاعب.