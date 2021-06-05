شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن انتقال مجلي للزمالك: لا توجد عروض ولن نفرط فى أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، رفضه التام التفريط فى أى عنصر من العناصر المؤثرة بالفريق خلال الفترة الحالية، وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "لم يتلقى أى لاعب بالفريق أى عروض، والعروض الجادة تأتى مباشرة إلى النادى، وغير ذلك هو شغل وكلاء لاعبين ويحدث باستمرار، ولن نفرط فى أى عنصر أساسى بالفريق، لأننا نعد للموسم المقبل ونريد أن يحتفظ المقاولون بجميع عناصر قوته."

أضاف فتحى، متحدثاً عن إمكانية انتقال محمد مجلى نجم وسط الفريق إلى نادى الزمالك، "لم يتحدث معنا أحد بخصوص محمد مجلى، وهذه الشائعات تتردد منذ عام، يقوم بعض الوكلاء بالترويج للشائعات والحديث عن مفاوضات من الزمالك، ولكن هذا الأمر غير صحيح".

وكانت بعض الأنباء قد ترددت مؤخراً عن عودة محمد مجلى لاعب وسط المقاولون إلى الحسابات الفنية لنادى الزمالك بعد اقتراب فرجانى ساسى من الرحيل.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر المقاولون العرب بتأجيل مباراته أمام الأهلى بالجولة 26 من الدورى بسبب مشاركة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا.

ويرى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب أن تأجيل مباراة الأهلى كان قراراً موفقاً من الجبلاية، خاصة فى ظل حالة الإجهاد العامة التى يعانى منها جميع فرق الدورى بسبب ضغط المباريات.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.