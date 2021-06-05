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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 6 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 6 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها نانسي طمان تهدى مصر أول ذهبية فى كأس العالم للجمباز الفني، والأهلي يترقب عروضا رسمية لـ مروان محسن فى الميركاتو الصيفى.

الأهلي يترقب عروضا رسمية لـ مروان محسن فى الميركاتو الصيفى

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية خلال الفترة المقبلة لضم مروان محسن، مهاجم الفريق، من أجل البت فيها وحسمها خلال ميركاتو الصيف الجارى.

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الزمالك يستفسر من فرجانى ساسي عن حقيقة توقيعه لنادى الريان القطرى

يسعى مسئولو نادى الزمالك فى الوقت الحالى، للتواصل مع الدولى التونسى فرجانى لاعب وسط فريق الكرة الأول، للاستفسار منه عن حقيقة ما نشر فى بعض الصحف التونسية صباح اليوم، والتى أكدت إن اللاعب وقع بالفعل لنادى الريان القطرى.

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نانسي طمان تهدي مصر أول ذهبية في كأس العالم للجمباز الفني.. صور

توجت نانسي طمان، لاعبة منتخب مصر للجمباز بالميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للجمباز الفني على  جهاز طاولة القفز وذهبت الفضية إلي المجرية بيانكا شيرمان والبرونزية من نصيب المجرية ماريا باكسكاي.

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إصابة محمود متولى بشد فى العضلة الخلفية وغيابه عن الأهلى 10 أيام

أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود متولى، مدافع الاهلي، إصابته بشد فى العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن الملاعب من أسبوع لعشرة أيام،  حيث تعرض محمود متولي للإصابة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من المباراة الودية التى خاضها الأهلى أمام مصر للتأمين الخميس الماضى والتى انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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الجونة يفاوض الزمالك لاتمام انتقال عمر السعيد بصفة نهائية الموسم المقبل

فتح مسئولي فريق الجونة خط اتصال مع مسئولي الزمالك خلال الفترة الحالية لاتمام انتقال المهاجم عمر السعيد  المعار إلى الفريق الساحلى بصفة نهائية عقب نهاية الموسم الحالي.

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إراحة طاهر من المنتخب الأولمبي 5 أيام وتجهيزه لودية جنوب أفريقيا الثانية

انضم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى معسكر العين السخنة، وخضع للكشف الطبى تحت إشراف طبيبى المنتخب أيمن زين وصلاح عاشور، وأثبتت الأشعة التى اصطحبها طاهر محمد إصابته بآلام فى الأنكل.

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تدريبات تأهيلية لشيكابالا وحفنى على هامش مران الزمالك اليوم

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم بمقر النادي، واكتفى بخوض التدريبات فى الجيم وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت.

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تأهل هداية ملاك ونور حسين لنصف نهائى البطولة الأفريقية للتايكوندو

تأهلت نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو للدور نصف النهائي ببطولة أفريقيا للتايكوندو المقامة حاليا بالسنغال فى وزن تحت 49 كجم بعد غلبها على بطلة كينيا بنتيجة 10/21 .

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