شكرا لقرائتكم خبر عن غياب عظيمة عن المقاصة ومحيي الدين يقود مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب محمد عظيمة، المدير الفني لفريق المقاصة، عن قيادة مران فريقه اليوم، السبت، بعد استئناف الفريق الفيومي التدريبات الجماعية، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، لظروف سفر المدير الفني إلى ألمانيا لقضاء الإجازة مع أسرته المتوجودة هناك.

وقاد اللبناني بلال محيي الدين المدرب العام للمقاصة تدريبات الفريق الفيومي اليوم، السبت، ومعه التونسي أحمد بهلول مخطط الأحمال، لحين عودة عظيمة من ألمانيا لقيادة تدريبات الفريق الفيومي.

ومن المقرر أن يعود عظيمة لقيادة تدريبات المقاصة بنهاية الأسبوع الجاري، بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها وبعد العودة من ألمانيا.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني البرنامج الذي يخوضه فريق المقاصة طوال فترة توقف الدوري والمباريات الودية التي ينوي الفريق الفيومي خوضها من أجل تجهيز لاعبيه ورفع الكفاءة البدنية قبل استئناف مباريات الدوري.