شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى المنتخب الأولمبي فى معسكر السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب، معسكره المغلق بالعين السخنة استعدادا لمباراتي جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل.

وبدأ التجمع فى الثانية عشرة ظهر اليوم باستاد القاهرة، وخضع جميع أعضاء الفريق لاعبين وجهاز فنى لمسحة طبية للكشف عن كورونا، وأثبتت سلامة جميع اللاعبين واستقلوا الأتوبيس للتوجه إلى العين السخنة.

وأدى المنتخب الأولمبى أول تدريباته فى السابعة مساءً، وشهد ندية وحماسة من جميع اللاعبين، وغاب عن المران والمعسكر الثنائي طاهر محمد طاهر وعمر مرموش للإصابة، وتم الاتفاق على أن يؤدى طاهر تدريباته العلاجية بالأهلي وعمر مرموش بالقاهرة على أن ينضما للمعسكر عقب لقاء جنوب أفريقيا المحدد له الثامنة مساء الخميس باستاد السويس.

من جهته أكد شوقي غريب أهمية المعسكر ومباراتي جنوب أفريقيا قبل إعلان القائمة النهائية والمحدد لها 30 يونيو الجاري.



غريب و مصطفي محمد



مسحة كورونا لشوقي غريب



مسحة كورونا لناصر ماهر