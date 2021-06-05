شكرا لقرائتكم خبر عن الدراويش يركزون على الجوانب الخططية استعدادا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة غزل المحلة منتصف يونيو الجارى، بالأسبوع الــ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

المران اشتمل على الجوانب الخططية، أبرزها التسليم والتسلم، واللعب فى المساحات الضيقة بجانب الضغط على حامل الكرة، كما تطرق إلى خوض مجموعة من الوحدات البدنية، سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات، من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية.

ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، دخول فريقه معسكرا مغلقا خلال فترة توقف الدورى خوفا من الملل والإجهاد، خاصة أن الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير، مفضلا الاكتفاء بثلاث مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنيا وفنيا لمواجهة غزل المحلة، حيث يلاقى فى الأولى فريق كسكادا فى 7 يونيو الجارى، ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو، ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعدادا للفلاحين، وتقام جميعا على استاد الإسماعيلية.

ويغيب محمد حسن، لاعب وسط الإسماعيلى، عن مواجهة غزل المحلة، بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين، فى محاولة لاستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر، بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0، فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.