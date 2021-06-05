حماس ومهارة وسرعة.. 8 مشاهد من مران سيراميكا استعدادا للمصري.. صور

القاهرة - سامية سيد - خاص فريق سيراميكا تدريباته الجماعية، اليوم السبت، تمهيدًا لمواجهة المصري البورسعيدى، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العام بعد فترة التوقف الأخيرة.

واتفق الجهاز الفني لفريق سيراميكا ، بقيادة ضياء السيد المدير الفني، مع نظرائهم في البنك الأهلي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، مساء الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري الممتاز هذا الموسم.

سيراميكا وصل رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة، فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر فى 6، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

ويلاقي سيراميكا نظيره المصري البورسعيدي فى الجولة 26 من مسابقة الدوري، يوم 15 يونيو الجاري، وهى المواجهة التى يأمل فيها الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة.