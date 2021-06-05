شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه ينفى هجومه على فرجاني ساسي في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للنادى، نفى خلاله هجومه علي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وجاء نص البيان كالتالي:

"نفى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ما تردد في الساعات الأخيرة عن هجومه على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق".

وأوضح أسامة نبيه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن بعض الأشخاص طلبوا منه التقاط الصور التذكارية معه، قائلا: "لم أدخل مع أي شخص في نقاش عن فرجاني لأني لست معنيا بالحديث عن أمور الفريق".

وأضاف المدرب العام للزمالك، "فوجئت بنشر تصريحات منسوبة لي بالهجوم على فرجاني، لكنه لم يحدث.. الزمالك فى انتظار عودة فرجاني لاستكمال مسيرته مع الفريق".

من ناحية أخرى، حصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم؛ بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وتعرض حازم إمام للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحدد الجهاز الطبي للزمالك برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه خلال الفترة المقبلة.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق.

كما عقد كارتيرون جلسة مع الجهاز الإداري بقيادة الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري وأحمد إبراهيم إداري الفريق لمناقشة مدى إمكانية خوض مباريات ودية من عدمه خلال فترة التوقف.