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بالفيديو.. السعودية تهزم اليمن بثلاثية وتتأهل لكأس آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس آسيا بعد فوزه على ضيفه اليمني 3 /صفر اليوم السبت على استاد مرسول بارك في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وتقمص فهد مساعد المولد دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث للأخضر السعودي في الدقيقتين 17 و32 بعد أن افتتح سالم الدوسري التسجيل في الدقيقة الرابعة.

ورفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 14 نقطة في الصدارة وظل المنتخب اليمني في قاع الترتيب بخمس نقاط.

واقترب المنتخب السعودي بموجب هذا الفوز، خطوة كبيرة من التأهل للمرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وحقق المنتخب السعودي فوزه الرابع مقابل تعادلين وبسجل يخلو من الهزائم بينما تكبد المنتخب اليمني الخسارة الثالثة مقابل انتصار وحيد وتعادلين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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