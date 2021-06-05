اتحاد الكرة: لم يُصدر أي تعليق بشأن انتقالات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يصدر عن اتحاد الكرة أي تعليق بشأن انتقالات أي من اللاعبين.

وقال مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم السبت: "اتحاد الكرة لا يصدر عنه مثل هذه التعليقات أو يعلن موقفًا له علاقة بذلك إلا خلال فترات القيد، أو لدى التقدم إلى الاتحاد بأوراق رسمية في هذا الخصوص".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "أي تعليقات تصدر عن الاتحاد في تلك التوقيتات يحكمها اللوائح الدولية الحكامة لكل ما يتعلق بانتقالات اللاعبين".

يُذكر أن اتحاد الكرة أعلن نيته في استكمال النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2021، على أن يبدأ الدوري الجديد في 26 أو 27 أغسطس كحد أقصى.