معسكر المنتخب الأولمبي.. غياب طاهر محمد و"مرموش" بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

بدأ المنتخب الأولمبي معسكره المغلق بالعين السخنة استعدادا لمباراتي جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

وخضع جميع أعضاء الفريق لاعبين وجهاز فني لمسحه طيبه للكشف عن كورونا وثبت سلامة جميع اللاعبين واستقلوا الاتوبيس للتوجه الي العين السخنة.

وخاض لاعبو المنتخب الأولمبي المران الأول على ملعب وادي دجلة السخنة في السابعه مساء السبت وشهد نديه وحماس من جميع اللاعبين؟

وغاب عن المران والمعسكر الثنائي طاهر محمد طاهر وعمر مرموش للاصابة التي يعاني منها اللاعبان.

وسيؤدي طاهر تدريباته العلاجيه بالأهلي وعمر مرموش بالقاهره على أن ينضما للمعسكر عقب لقاء جنوب أفريقيا المحدد له الثامنه مساء الخميس باستاد السويس.