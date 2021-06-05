مدرب الزمالك يكشف حقيقه هجومه على فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، ما تردد في الساعات الأخيرة بشأن هجومه على الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم السبت: "بعض الأشخاص طلبوا مني التقاط الصور التذكارية معهم".

وأضاف: "لم أدخل مع أي شخص في نقاش عن فرجاني لأنني لست معنيا بالحديث عن أمور الفريق".

وتابع: "فوجئت بنشر تصريحات منسوبة لي بالهجوم على فرجاني، لكنه لم يحدث".

وأتم المدرب العام للزمالك قائلا: "الزمالك في انتظار عودة فرجاني لاستكمال مسيرته مع الفريق".

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم استدعى ثنائي الزمالك فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري للانضمام لمعسكر بلادهما.

ويقود فرجاني ساسي منتخب تونس في مواجهة الكونغو الديمقراطية الودية، بملعب حمادي العقربي برادس.

يذكر أن عقد فرجاني ساسي مع الزمالك ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، ولم يحسم اللاعب التونسي مصيره مع القلعة البيضاء حتى الآن.