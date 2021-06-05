مران الزمالك.. كارتيرون يقود التدريبات.. عودة علاء.. وتأهيل الثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

انتظم فريق الكرة بنادي الزمالك، مساء اليوم السبت، في التدريبات بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن كارتيرون قاد مران الفريق بعد عودته مساء أمس الجمعة عقب انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها.

ويستعد الزمالك في التوقيت الحالي لمواجهة أسوان يوم 17 من الشهر الجاري ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من مسابقة دوري we المصري.

وشهد المران خضوع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر في الفريق، لتدريبات تأهيلية في صالة الجيم على هامش تدريبات الفريق.

ويعاني عبد الشافي من الإصابة في الركبة والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع عبد الشافي من أجل الاطمئنان على حالته قبل أن يتوجه لخوض التدريبات في الجيم لأداء بعض التدريبات التأهيلية.

كما أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي.

واكتفى "شيكابالا" بخوض التدريبات في الجيم وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت.

كما خاض أيمن حفني لاعب وسط الزمالك تدريبات في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق.

وشهدت التدريبات عودة محمود علاء مدافع الفريق لى المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق بشكل طبيعي.

وتعافى علاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.

وحصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق اليوم بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وتعرض حازم إمام للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحدد الجهاز الطبي للزمالك برنامج تأهيلي للاعب لتجهيزه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني إلا أن الفريق الأحمر لديه ست مباريات مؤجلة.