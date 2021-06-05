اتحاد اليد يكشف لمصراوي تفاصيل دوري المحترفين الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

استقرت لجنة إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، على انطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وكشف أيمن صلاح عضو لجنة إدارة الاتحاد في تصريحات لمصراوي عن شكل الموسم المقبل من دوري المحترفين، والذي يتكون من ١٨ فريق.

وأكد صلاح أن الاتحاد استقر بعد مناقشات أجرتها اللجنة الفنية، على أن يقام الموسم الجديد على مرحلتين، المرحلة الأولى من دور واحد بين جميع الفرق، تبدأ في الأسبوع الأول من سبتمبر وتنتهي قبل مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب يناير ٢٠٢٢.

وأضاف: "بعد نهاية المرحلة الأولى، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم أول ثمانية فرق في الترتيب، يقام بينها دوري من دورين لتحديد بطل الدوري، والمجموعة الثانية تضم باقي الفرق العشرة وتلعب أيضا دوري من دورين لتحديد الفرق الأربعة الهابطة إلى الدوري الممتاز".

وكانت اللجنة الفنية باتحاد كرة اليد قد اجتمعت السبت، لمناقشة نظام الموسم الجديد من دوري المحترفين.