الأولى لمصر.. نانسي طمان تتوج بذهبية طاولة القفز بكاس العالم للجمباز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توجت نانسي طمان لاعبة منتخب مصر للجمباز بالميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للجمباز الفني على جهاز طاولة القفز وذهبت الفضية إلي المجرية بيانكا شيرمان وكانت البرونزية من نصيب المجرية ماريا باكسكاي.

وحصلت نانسي على 32ر13 نقطة لتفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، لتكون الأولى لمصر في هذه البطولة.

ويشارك في البطولة التي تنظمها مصر حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحات الطبية.