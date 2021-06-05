منتخب السعودية يُحلق فى سماء الرياض ويفوز على اليمن بثلاثية نظيفة

تعرف على نتيجة مباراة السعودية واليمن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023 “الجولة السابعة”، ضمن مباريات اليوم السبت 5 يونيو 2021.

حلق المنتخب السعودي فى سماء الرياض وحقق فوزاً مستحقاً امام نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، لبتعد فى صدارة المجموعة الرابعة بفارق 5 نقاط عن منتخب أوزبكستان الوصيف.

بهذه النتيجة اعتلا المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الووصيف منتخب أوزبكستان، بينما تجمد رصيد المنتخب اليمني عند النقطة الخامسة فى الخامس والأخير.

واقترب المنتخب السعودي بموجب هذا الفوز، خطوة كبيرة من التأهل للمرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وحقق المنتخب السعودي فوزه الرابع مقابل تعادلين وبسجل يخلو من الهزائم بينما تكبد المنتخب اليمني الخسارة الثالثة مقابل انتصار وحيد وتعادلين.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم منتخب السعودية بثلاثية نظيفة، بواقع هدف للاعب سالم الدوسري فى الدقيقة الرابعة، وهدفين للاعب “فهد المولد” فى الدقيقين (17، 32)، ليتقدم الأخضر بفارق مريح قبل انطلاق الشوط الثاني.

افتتح المنتخب السعودي نتيجة المباراة مبكراً عند الدقيقة الرابعة عن طريق لاعب نادي الهلال “سالم الدوسري”، بعد ان استغل هفوة من المدافع “نعمان” وسدد كرة قوية داخل الشباك.

وفى الدقيقة 17 أضاف اللاعب “فهد المولد” الهدف الثاني لمنتخب السعودية، مستغلا تمريرة ساحرة من زميله “صالح الشهري” ضرب بها مصيدة التسلل ومن زاوية صعبة وضع الكرة من أعلى الحارس “محمد عياش”.

وفى الدقيقة 32 سجل “فهد المولد” الهدف الشخصي الثاني والثالث لمنتخب السعودية، جاء الهدف من ضربة ركنية من الناحية اليمين، تابعها المولد على القائم البعيد ووضع الكرة بكل أريحية داخل الشباك.

استقبل المنتخب السعودي نظيره اليمني على ملعب مرسول بارك فى العاصمة الرياض، وعينه على تحقيق الفوز لمواصلة صدارة المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.

تأجلت مباراة السعودية واليمن أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، فقد كان مقررًا لها يوم 26 مارس 2020، إلا أن ظهور الوباء العالمي أدى إلى تأجيلها لمدة سنة كاملة حتى يوم 25 مارس 2021، وأضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتأجيلها للمرة الثانية حتى يوم 5 يونيو 2021 بعدما قام بجدولة مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا لتقام على هيئة دورة مجمعة في السعودية وقطر والهند.