منتخب السعودية يُحلق فى سماء الرياض ويفوز على اليمن بثلاثية نظيفة

تعرف على نتيجة مباراة السعودية واليمن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023 “الجولة السابعة”، ضمن مباريات اليوم السبت 5 يونيو 2021.
حلق المنتخب السعودي فى سماء الرياض وحقق فوزاً مستحقاً امام نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، لبتعد فى صدارة المجموعة الرابعة بفارق 5 نقاط عن منتخب أوزبكستان الوصيف.
بهذه النتيجة اعتلا المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الووصيف منتخب أوزبكستان، بينما تجمد رصيد المنتخب اليمني عند النقطة الخامسة فى الخامس والأخير.
واقترب المنتخب السعودي بموجب هذا الفوز، خطوة كبيرة من التأهل للمرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر.
وحقق المنتخب السعودي فوزه الرابع مقابل تعادلين وبسجل يخلو من الهزائم بينما تكبد المنتخب اليمني الخسارة الثالثة مقابل انتصار وحيد وتعادلين.
انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم منتخب السعودية بثلاثية نظيفة، بواقع هدف للاعب سالم الدوسري فى الدقيقة الرابعة، وهدفين للاعب “فهد المولد” فى الدقيقين (17، 32)، ليتقدم الأخضر بفارق مريح قبل انطلاق الشوط الثاني.
افتتح المنتخب السعودي نتيجة المباراة مبكراً عند الدقيقة الرابعة عن طريق لاعب نادي الهلال “سالم الدوسري”، بعد ان استغل هفوة من المدافع “نعمان” وسدد كرة قوية داخل الشباك.
وفى الدقيقة 17 أضاف اللاعب “فهد المولد” الهدف الثاني لمنتخب السعودية، مستغلا تمريرة ساحرة من زميله “صالح الشهري” ضرب بها مصيدة التسلل ومن زاوية صعبة وضع الكرة من أعلى الحارس “محمد عياش”.
وفى الدقيقة 32 سجل “فهد المولد” الهدف الشخصي الثاني والثالث لمنتخب السعودية، جاء الهدف من ضربة ركنية من الناحية اليمين، تابعها المولد على القائم البعيد ووضع الكرة بكل أريحية داخل الشباك.
استقبل المنتخب السعودي نظيره اليمني على ملعب مرسول بارك فى العاصمة الرياض، وعينه على تحقيق الفوز لمواصلة صدارة المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.
تأجلت مباراة السعودية واليمن أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، فقد كان مقررًا لها يوم 26 مارس 2020، إلا أن ظهور الوباء العالمي أدى إلى تأجيلها لمدة سنة كاملة حتى يوم 25 مارس 2021، وأضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتأجيلها للمرة الثانية حتى يوم 5 يونيو 2021 بعدما قام بجدولة مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا لتقام على هيئة دورة مجمعة في السعودية وقطر والهند.
الأخضر يحسم المباراة مبكراً
وبدأ المنتخب السعودي المباراة بقوة ليفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عندما خطف سالم الدوسري من المدافع علاء الدين مهدي وتقدم داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك.
ولم يتأخر الهدف الثاني كثيراً، حيث أرسل سلمان الفرج تمريرة بينية إلى فهد المولد الذي تقدم إلى يسار المرمى وسدد كرة ساقطة جميلة لتتهادى في الشباك (17).
وضاعت فرصة لا تعوض على منتخب السعودية لتسجيل الهدف الثالث عندما انطلق سلطان الغنام في الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية وصلت على باب المرمى إلى سلمان الفرج ولكن الدفاع اليمني تدخل في اللحظة الأخيرة ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية (28).
ولكن المولد نجح في إضافة الهدف الثالث بعدما تابع الكرة المرتدة من الحارس محمد عياش إثر رأسية سلمان الفرج بعد ركلة ركنية (32).
في المقابل كانت أبرز فرص منتخب اليمن في الشوط الأول عن طريق عبدالواسع المطري الذي تابع الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها على الطاير لتمر فوق العارضة (40). ورد المنتخب السعودي عبر تسديدة صالح الشهري الخطيرة من داخل المنطقة والتي تصدى لها الحارس عياش.
مع انطلاق الشوط الثاني تواصل تفوق منتخب السعودية رغم تراجع وتيرة الأداء، وضاعت فرصة في الدقيقة 61 عندما أرسل صالح الشهري تمريرة عرضية تابعها سلمان الفرج ولعب كرة رأسية مرت قريبة بجوار القائم.
ومرت الدقائق المتبقية بعد ذلك دون أحداث مهمة، حيث سيطر الهدوء على أداء الفريقين وغابت الخطورة عن المرمى.
وكانت المباريات السابقة لمنتخب السعودية شهدت تعادله مع اليمن 2-2، ثم فاز على سنغافورة 3-0 وتعادل مع فلسطين 0-0، قبل أن يفوز على أوزبكستان 3-2 وعلى فلسطين 5-0.
في المقابل تعادل منتخب اليمن مع سنغافورة 2-2 ومع السعودية 2-2 قبل أن يخسر أمام أوزبكستان 0-5 ويفوز على فلسطين 1-0 ويخسر أمام سنغافورة 1-2.
ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السعودية يُحلق فى سماء الرياض ويفوز على اليمن بثلاثية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.