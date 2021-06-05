كل ما يجب أن تعرفه عن بطولة أمم أوروبا التي تبدأ في 11يونيو

المنامة - ياسر ابراهيم - تسبب انتشار وباء كوفيد-19 العام الماضي في تأجيل الكثير من الأحداث الرياضية، من بينها بطولة أمم أوروبا 2020، التي ستنطلق مبارياتها يوم الجمعة القادم، وتستعد 11 دولة لاستضافة أحد أبرز المسابقات الرياضية العالمية.



في هذا التقرير، تستعرض صحيفة "إندبندنت" البريطانية أهم المواعيد المنتظرة في النسخة الـ16 من بطولة الأمم الأوروبية، من ضربة البداية يوم 11 من الشهر القادم وصولا إلى المباراة النهائية.



ويدافع المنتخب البرتغالي عن اللقب، الذي أحرزه في النسخة الماضية على ملعب سان دوني في العاصمة الفرنسية (باريس)، ولا تبدو مهمته سهلة؛ خاصة أنه يلعب في الدور الأول ضمن "مجموعة الموت"، التي تضم بطلي النسختين الماضيتين من كأس العالم، ألمانيا وفرنسا، إلى جانب منتخب المجر.



وستكون هذه النسخة أول بطولة تُقام في 11 دولة، وهي إيطاليا وأذربيجان والدانمارك وروسيا وهولندا ورومانيا وإنجلترا وإسكتلندا والمجر وألمانيا وإسبانيا. وفيما يلي، كل ما تحتاج إلى معرفته حول البطولة.



متى تبدأ بطولة أمم أوروبا 2020؟ ومتى تنتهي؟

تبدأ البطولة يوم الجمعة 11 يونيو/حزيران في ملعب أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية (روما).

وتنتهي البطولة بإقامة المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية (لندن) يوم الأحد 11 يوليو/تموز.





ما هي المجموعات؟

المجموعة الأولى: تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا.

المجموعة الثانية: الدانمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا.

المجموعة الثالثة: هولندا، أوكرانيا، النمسا، مقدونيا الشمالية.

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك، أسكتلندا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا.

المجموعة السادسة: ألمانيا، فرنسا، البرتغال، المجر.



كم عدد الجماهير التي سيسمح لها بحضور المباريات؟

لم يُحسم الأمر بعد؛ لكن الاتحاد الأوروبي "يويفا" (UEFA) اشترط التعهد بالحضور الجماهيري في مباريات البطولة، وبعض الملاعب أعلنت بالفعل عن السماح للجماهير بحضور المباريات، حيث تعهد ملعب ويمبلي باستقبال ما يقارب 25% من إجمالي طاقة استيعابه، مع إمكانية زيادة العدد في حال تم تخفيف القيود المفروضة في إنجلترا.



وتتطلع غلاسكو لاستقبال حوالي 25% من إجمالي طاقة استيعاب ملعب هامبدن بارك، وأعلنت ملاعب أخرى، مثل سان بطرسبورغ، أنها ستستقبل حوالي 50% من طاقة استيعابها خلال البطولة، بينما تأمل بودابست أن تحتضن المباريات بمدرجات ممتلئة بالكامل.

جدول المباريات





المصدر: الصحافة البريطانية