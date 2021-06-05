غوارديولا أفضل مدرب ودياز لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

اختير الإسباني جوزيب غوارديولا كأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021.



وقاد غوارديولا فريقه مانشستر سيتي إلى التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم المنقضي.



وهو اللقب الثالث للـ"سيتيزنس" منذ تولّي "الفيلسوف" الإسباني المقاليد الفنية عام 2016.

وهي المرة الثالثة التي يفوز خلالها بيب بالجائزة المرموقة بعد موسمي (2017-2018) و(2018-2019).



وخلف غوارديولا المدرب الألماني يورغن كلوب الذي نال الجائزة في موسم 2019-2020 بعد تألقه مع ليفربول وتتويجه بلقب الـ"بريميرليغ" آنذاك.



أما جائزة لاعب الموسم كانت من نصيب أحد نجوم مانشستر سيتي، المدافع البرتغالي روبن دياز نال مكافأة مستواه المميز هذا الموسم.



واستحق دياز بكل تأكيد الجائزة عقب إسهامه في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الممتاز، ليثبت صحة قرار الإسباني غوارديولا بالتعاقد معه الصيف الفائت قادماً من بنفيكا البرتغالي.



وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في موقعها الرسمي على الإنترنت أنّ الدولي البرتغالي دياز (24 عاماً) هو أفضل لاعب هذا الموسم.



وخلف دياز زميله البلجيكي كيف دي بروين الذي نال الجائزة في الموسم المنصرم.



وبات دياز رابع مدافع في التاريخ يحصل على الجائزة بعد الصربي فيديتش والبلجيكي كومباني والهولندي فان دايك.

