شكرا لقرائتكم خبر عن «الغوص والإنقاذ»: كل الدعم لـ«الباروكي» لتحقيق حلم عبور المانش بالمونو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصرى والعربى، وعضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، أننا جميعاً نقف بجانب السباح العالمى سيد الباروكي لتحقيق حلمة بعبور المانش بزعانف المونو، وتحقيق رقم قياسي جديد ليسجل في موسوعه جينيس ريكورد العالمية.

وأضاف «الشاذلي» اننا قدمنا كافة التسهيلات والاوراق الخاصة بالسفر إلى انجلترا، وتم تقديمها للسفارة بالقاهرة منذ أيام والسفر مع نهاية الشهر الحالي برفقة البعثة الرسمية المكونه من كابتن غريب عطية مدير فني، ومدرب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف كابتن محمود نايل، طارق الباروكي مدرب أحمال، ورئيس البعثة كابتن اشرف البكل.

واوضح الكابتن سامح الشاذلي، أن هناك متابعة مستمرة المستوى الفني وخوض اكثر من بروفه قبل السفر واخرها التي اجريت الاسبوع الماضي بالإسكندرية

من مقر الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بالإسكندرية والسباحة لمسافة ١٨ كيلو.

وسوف يتم اجراء بروفة أخرى مع نهاية الأسبوع الجاري لمدة زمنية اطول من اجل نصل للمعدل الأقرب لعبور المانش بأذن الله وكلنا أمل ان يحقق بطلنا الإنجاز التاريخي بعبور المانش لأول مره بزعانف المونو، ونعترف إن المهمه صعبة ولكن ليست مستحيلة على بطلنا العالمي سيد الباروكي «تمساح النيل».

وفي نهاية تصريحاته قال :رئيس الاتحادين الاتحادين المصرى والعربى، وعضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، أنني كنت اتمني حضوري معه في سباق المانش وذلك بسبب انشغالي باجتماع الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ في نفس التوقيت ولو سمحت الظروف سأكون بجانبه، ولكني أؤكد مجدداً ان كافة مصاريف سفره واقامته للبطل العالمي سيد الباروكي وجهازه الفني وكافة الادوات المساعدة والتي تكلفت اكثر من ٤٠٠ الف جنيه بدعم من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ وزارة الشباب والرياضة.