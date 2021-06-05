شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ نانسي طمان وعلي زهران بـ«ذهبية» بطولة العالم للجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي على التواصل هاتفيا مع الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز لتهنئة أسرة الجمباز المصرية بالانجاز التاريخي غير المسبوق بحصول كل من نانسي طمان على الميدالية الذهبية في طاولة القفز، وعلى زهران بعد حصوله على ذهبية جهاز الحلق ضمن فعاليات كأس العالم للجمباز الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 3الي 7 يونيو 2021.

اثني صبحي على الاداء الرائع الذي ظهرت عليه نانسي طمان وباقي اعضاء المنتخب الوطني للجمباز المشارك في كأس العالم للجمباز، حيث تعد هذه المرة الاولي في تاريخ مصر الحصول على ميدالية ذهبية في كاس العالم.

واضاف وزير الرياضة أن تلك الإنجازات تضاف إلى سجل الرياضة الذي أصبحنا نري معه كل يوم انجازات جديدة غير مسبوقة في مختلف اللعبات الأمر الذي نقل المنظومة الرياضية المصرية إلى مصاف العالمية.

وحصلت نانسي على 13.32 نقطة لتفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن قدمت أداء رائع لتتوج بالميدالية الأولى لمصر في هذه البطولة متفوقة على منافسيها.

كما حصل على زهران على 14.70 نقطة ليفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن قدم أداء رائع ليتوج بالميدالية الثانية لمصر في هذه البطولة.

مضيفاً أن رياضة الجمباز شهدت في الآونة الاخيرة في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور إيهاب أمين طفرة في الاداء وقوة المنافسات المختلفة، الامر الذي ساهم في وصول العديد من الأبطال للأولمبياد.