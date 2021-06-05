شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم بديل فرجاني ساسي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بديل لاعب خط الوسط التونسي فرجاني ساسي، خلال مباريات الفريق الأبيض المقبلة.

فرجاني ساسي، ينتهي تعاقده مع نادي الزمالك، في نهاية شهر يونيو الجاري، ورفض اللاعب تجديد عقده مع القلعة البيضاء بسبب الاختلاف حول بعض الأمور المالية، حيث يرغب اللاعب في الحصول على مليوني و400 ألف يورو في الموسم الواحد، وهو ما رفضه مسؤولي الزمالك.

كما رفض اللاعب فكرة الاستمرار مع النادي الأبيض حتى نهاية مسابقة الدوري والذي سينتهي في نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعدما أنهى اتفاقه مع نادي الريان القطري، الذي سينضم له بداية من الموسم المقبل.

واستقر كارتيرون، على الدفع باللاعب إمام عاشور، في مركز خط الوسط في المباريات المقبلة لنادي الزمالك، ليكون بديلاً لفرجاني ساسي، خاصة أن اللاعب لعب من قبل في هذا المركز، في بداية الموسم، وظهر بمستوى مميز للغاية.

ويستعد الزمالك، لخوض مباراة أسوان، المقرر لها 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.