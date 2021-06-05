شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكثف من تحضيراته استعدادًا لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة غزل المحلة منتصف يونيو الجارى، بالأسبوع الــ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

المران اشتمل على الجوانب الخططية أبرزها التسليم والتسلم،واللعب في المساحات الضيقة بجانب الضغط على حامل الكرة، كما تطرق لخوض مجموعة من الوحدات البدنية سعيا للإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات ،من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية.

من ناحية أخرى، كشف هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي بالإسماعيلي، حقيقة ما تردد عن إصابة عبدالرحمن مجدي لاعب الدراويش، بتليف في العضلة الضامة.

وقال مصطفى في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: «اللاعب لا يعاني من إصابة مزمنة، أزمته وطول فترة غيابه تتمثل في تعجله للعودة خلال الفترة الماضية دون اكتمال شفائه، ونتيجة ذلك يبتعد عن الملاعب حتى الآن».

وأضاف: «عبدالرحمن خضع مؤخرًا لكشف طبي أظهر اكتمال شفائه من التمزق في العضلة الضامة، ومن المقرر عودته للتدريبات بشكل طبيعي، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي تم وضعه بشكل مختلف ليضمن عودته لصفوف الفريق بشكل تدريجي مع تجنب تعرضه للإصابة مجددًا».