شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لاتحاد التنس الثلاثاء لإعلان تفاصيل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل لإعلان تفاصيل استضافة مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم تحت 14 و 16 عاماً، ناشئين وناشئات، والتى ستقام خلال الفترة من 21 إلى 26 يونيو الجارى.

ويحضر المؤتمر كل من رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعى ونائبه ورئيس اللجنة المنظمة المهندس وليد سامى وأعضاء اللجنة المنظمة الدكتورة رشيقة أبو شوشة عضو مجلس الاتحاد، ولمياء عامر ورامى شحاتة والقائم بأعمال مدير الاتحاد مروى عبد الرحمن ومسئول العلاقات الدولية ولاء على.

ويعلن الشافعى خلال المؤتمر عن تفاصيل البطولة وعدد الدول المشاركة واللاعبين واللاعبات الذين تم اختيارهم لتمثيل مصر فى المنافسات .

وسيتطرق المؤتمر أيضا للحديث عن استعدادات مصر لاستضافة منافسات المجموعة الأفريقية بكأس ديفيز وآخر استعدادات بطلى مصر ميار شريف ومحمد صفوت للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020 .