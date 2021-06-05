شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر مرموش وبرنامج علاجي فى المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عمر مرموش، المحترف فى سانت باولى الألمانى، والموجود ضمن صفوف منتخب مصر الأولمبى فى المعسكر المقام حالياً بالعين السخنة، لإصابة بشد فى الخلفية استدعت استبعاده من معسكر الفريق لمدة 5 أيام، على أن يعود يوم 11 للانضمام لمعسكر الفريق.

وبالتالى يغيب عمر مرموش عن ودية منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب أمام جنوب أفريقيا الأولى المقرر لها يوم 10 يونيو، على أن يتم تجهيزه لودية جنوب أفريقيا الثانية يوم 13 يونيو فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021 فى يوليو المقبل.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وتضم قائمة المختارين: حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد، وفى الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوي، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.