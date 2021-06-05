شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: قرار عدم إقامة معسكر هذا الشهر سليم ولن نتأثر فى ترتيب الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن قرار عدم إقام معسكر تدريبى للمنتخب خلال شهر يونيو الحالى هو القرار الأمثل بالنسبة للمنتخب، وإراحة عدد كبير من اللاعبين المحليين والمحترفين.

وأضاف البدرى، خلال تصريحات تليفزيونية، "كان من الصعب تواجد المحترفين بسبب نهاية الدوريات الاوروبية بسبب تعرضهم للإجهاد، بجانب طلب الأهلى وبيراميدز بإراحة لاعبيهم بسبب ضغط المباريات".

وتابع المدير الفنى لمنتخب مصر، "هذا الموسم صعب للغاية بسبب فيروس كورونا وهناك ضغوطات كبيرة، وكان لابد أن يكون هناك تفاهم جيد للخروج من هذه الفترة بالشكل الأمثل".

وأضاف البدرى، "المباراة الرسمية ستكون فى سبتمبر المقبل، وإقامة مباراة ودية حالياً لن تفيد بسبب عدم وجود لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمحترفين لأن قوام المنتخب منهم".

واختتم البدرى قائلا، "لن نتأثر بالترتيب النهائى للمنتخبات بسبب عدم اللعب هذا الشهر والتركيز الأهم على الفترة القادمة من أجل الوصول لأفضل 5 منتخبات فى التصنيف قبل المرحلة النهائية".