شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لحازم إمام وتدريبات تأهيلية لشيكابالا وحفنى فى مران الزمالك اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق اليوم؛ بسبب معاناته من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية.

وتعرض حازم إمام للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحدد الجهاز الطبى للزمالك برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه خلال الفترة المقبلة. كما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، للتنسيق للمرحلة المقبلة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب الأجندة الدولية.



اسامة نبيه وأحمد عبد المقصود



اوباما وجنش



تدريب الزمالك



جانب من تدريب الزمالك



حسام اشرف



سيف فاروق جعفر



طارق حامد



كارتيرون



محمد عبد الغني



محمود الونش

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق. كما عقد كارتيرون جلسة مع الجهاز الإداري بقيادة الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري وأحمد إبراهيم إداري الفريق لمناقشة مدى إمكانية خوض مباريات ودية من عدمه خلال فترة التوقف.

واطمأن كارتيرون خلال جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك على حالة اللاعبين المصابين في الفريق.

فيما أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي، واكتفى شيكابالا بخوض التدريبات في الجيم وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت.

كما خاض أيمن حفني لاعب وسط الزمالك تدريبات في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق، وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

وأشرف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التقسيمة الفنية للاعبين.

كما شهدت التقسيمة حرص الجهاز الفني للزمالك على منح تعليمات مستمرة للاعبين لتصحيح الأخطاء.

فيما خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية اليوم والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، خاصة بعد العودة من فترة الإجازة التي حصلوا عليها.

ركز الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران اليوم على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون المدير الفني للفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.

فيما خضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

ويعاني عبد الشافي من الإصابة في الركبة، والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع عبد الشافي من أجل الاطمئنان على حالته قبل أن يتوجه لخوض التدريبات في الجيم لأداء بعض التدريبات التأهيلية.

كما عاد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق بشكل طبيعي، وتعافى علاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.

كما شارك علاء في التدريبات التي يؤديها الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات اليوم بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقاد كارتيرون المدير الفني للزمالك المران اليوم، وذلك بعد عودته من بلاده أمس عقب انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليه.

فيما تواجد أيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق زمالك 2003 في تدريبات الفريق الأول بنادي الزمالك؛ وذلك لتولي تدريب حراس مرمى الفريق بشكل مؤقت.

يأتي تواجد الطويل لحين عودة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الذي يقضي فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته.

ويؤدي ثلاثي حراس المرمى بالزمالك محمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل التدريبات تحت قيادة أيمن الطويل.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لمدة 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الدوري يوم 17 يونيو الحالي.