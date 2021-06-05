شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار وحيد و6 تعادلات و8 هزائم.. الأهلي خارج الأرض في نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي، للظهور السابع عشر في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، فقد ترك في المرات السابقة إرثا كرويا عظيما، وضعه على رأس أعظم أندية القارة السمراء.

ويلعب الأهلي مع الترجي في تونس يوم 19 يونيو الجاري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجارى بالقاهرة فى إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها.

ولعب بطل أفريقيا والقرن نصف النهائي خارج الأرض 16 مرة سابقة، كسب وخسر وتعادل، لكنه مهما كانت النتائج ففي الغالب تقوده للمشهد النهائي.

المفارقة في أرقام الأهلي، أنه نادرا ما يفوز خارج الأرض في نصف النهائي، وإذا ما استثنينا مباراته مع الزمالك في 2005، فإن الأهلى لعب 15 مرة خارج مصر، لم يفز سوى في مرة واحدة، وخسر في 8 مناسبات وتعادل في 6 لقاءات.

ونستعرض تاريخ الأهلي في نصف النهائي خارج الأرض كالتالي:

1981: تعادل مع نيزامبي الجابوني بنتيجة (1 – 1) بهدف محمد عباس

1982: خسر من جرين بافلوز الزامبي بنتيجة (0 – 1)

1983: خسر من الفريق الكاميروني كانون ياوندي (0 – 1)

1987: خسر من أفريكا سبورت الإيفواري (2 – 0)

1988: خسر من ماتشيدجي بطل موزمبيق (0 – 1)

2001: تعادل مع الترجي التونسي (1 – 1) بهدف قاتل سجله سيد عبد الحفيظ

2005: كان أمام الزمالك وانتهى اللقاءين بفوز الأهلي (4 – 1)

2006: خسر من أسيك ميموزا الإيفواري (2 – 1) سجل للأهلي فلافيو

2007: تعادل مع الاتحاد الليبي سلبيا (0 – 0)

2008: تعادل مع إنيمبا النيجيري سلبيا (0 – 0)

2010: خسر من الترجي التونسي بنتيجة (0 – 1) بهدف انيرامو الشهير

2012: تعادل من سان شاين ستارز النيجيري بنتيجة (3 - 3) جدو هدفين والسيد حمدي هدف

2013: تعادل مع القطن الكاميروني بنتيجة (1 – 1) بهدف تريكة

2017: خسر من النجم الساحلي التونسي (2 – 1)

2018: خسر من وفاق سطيف الجزائري (2 – 1)

2020: فاز على الوداد البيضاوي المغربي (2 – 0)