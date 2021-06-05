شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخطر الشركة الراعية للنادي الفيومي بفسخ العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادي المقاصة خطابا إلى الشركة الراعية للنادي الفيومي يبلغهم فيها بفسخ العقد؛ بسبب عدم التزام الشركة الراعية بسداد المبالغ المطلوبة والخاصة بمستحقات فريق الكرة من لاعبين وجهاز فني وإداري وطبي.

وأكد مسئولو نادي المقاصة، في خطابهم للشركة الراعية، أن الشركة لم تف بالالتزامات المالية المطلوبة منهم منذ فترة طويلة، وتسببت في أزمة مالية للنادي الفيومي، لذا فإن إدارة المقاصة أقدمت على فسخ العقد من طرف واحد لعدم التزام الطرف الآخر بالعقد المبرم بينهما.

وبدأت إدارة المقاصة في اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقد الرعية مع الراعي الحالي، بعد تكليف المستشار القانوني بالنادي للقيام بالإجراءات اللازمة لفسخ العقد وفقا للقانون، وبدأ البحث عن راعٍ جديد.

وشدد مصدر بنادي المقاصة على أنه تسود حالة من الاستياء داخل نادى المقاصة من عدم التزام الراعي بدفع المستحقات الخاصة بفريق الكرة، وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الرعاية قبل بداية الموسم الحالي، بخلاف تجاهل الرد على كل المخاطبات التي تمت من قِبَل إدارة المقاصة معه، سواء بشكل رسمي أو ودي.