شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد رجب بكار بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد رجب بكار لاعب نادي سيراميكا، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وعانى بكار من مزق في العضلة الضامة، غاب على أثرها عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وخضع اللاعب لاختبار طبي تحت إشراف محمد الشافعي طيب التأهيل بالفريق، واجتاز بكار الاختبار بنجاح، وشارك في التدريبات الجماعية للفريق.

واستأنف فريق سيراميكا تدريباته الجماعية، تمهيدًا لملاقاة النادي المصري، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العام بعد فترة التوقف الأخيرة.

في سياق متصل، يناقش مسئولو نادى سيراميكا مع الجهاز الفنى، بقيادة ضياء السيد، مصير رجب بكار الظهير الأيمن للفريق والمعار من صفوف بيراميدز حتى نهاية الموسم الحالى، لتحديد مصيره مع اقتراب نهاية الموسم.

ويستطلع مسئولو النادى رأى الجهاز الفنى، بقيادة ضياء السيد، قبل اتخاذ قرار نهائى سواء بإنهاء الإعارة، أو الدخول فى مفاوضات مع إدارة بيراميدز حول شراء اللاعب بشكل نهائى.

ورحل بكار عن بيراميدز، فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية، الأمر الذى أدى إلى عدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، قبل المعسكر المفتوح الذى أقيم قبل مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.